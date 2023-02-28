Rum haber kaynaklarına göre, yeni Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis bugün saat 11:30’da Rum Meclisi’nde yemin etti.

Rum lider, Meclis kürsüsünde yaptığı konuşmada özetle, tüm siyasi çevrelerle işbirliği içerisinde bulunacağını, Rum Ulusal Konseyi’nin düzeyini yükselteceğini ve Yunanistan ile ilişkileri sıkılaştıracağını belirtirken Kıbrıs sorununa da değindi.

Hristodulidis, geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la gerçekleştirdiği görüşmede “mevcut durumun Kıbrıs sorununun çözümünü teşkil edemeyeceğini ilettiğini” belirttiği konuşmasında, Kıbrıs sorununa “iki toplumlu iki kesimli federasyon temelinde bir çözüm bulunması için müzakerelerin başlaması adına her şeyi yapacağını” ifade etti.

Konuşmasını tamamlamasının ardından Rum Meclis Başkanı Anita Dimitriu’nun meclisteki odasında, mecliste yer alan siyasi partilere mensup milletvekillerinin tebriklerini de kabul eden Hristodulidis, daha sonra Rum Başkanlık Sarayı’na hareket ederek, eski başkan Nikos Anastasiadis’ten görevi devraldı.

Anastasiadis görev teslim töreni sırasında yaptığı konuşmada Hristodulidis’i tebrik ederek başarılı olacağından emin olduğunu dile getirdi.

Hristodulidis ise uzun yıllar birlikte çalıştığı Anastasiadis’e teşekkürlerini dile getirdi.