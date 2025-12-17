Avrupa Birliği’ndeki çiftçiler ve tarım kooperatiflerinin birleşik sesini temsil eden çatı kuruluş “Copa-Cogeca” örgütünün çağrısıyla yarın Avrupa genelinde düzenlenecek protesto eylemine Rum çiftçi örgütleri de katılacak. Hektar başına yapılması gereken tarımsal ödemelerini alamadığı için kızgın olan binlerce Rum çiftçinin traktörleriyle katılacağı eyleminin gergin geçmesi bekleniyor.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum çiftçiler yarın saat 10.15’te traktörleriyle Lefkoşa’ya girecek. İlk durakları, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e muhtıra vermek üzere Rum Başkanlık Sarayı önü olacak. Çiftçiler daha sonra Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu liderlerine mesaj vermek için Avrupa Evi’ne gidecek.

Gazete, Brüksel’in yardımların usulsüz yönetimi ve AB kurallarına uyulmaması nedeniyle 10 milyon euronun üzerinde kesinti yapacağı uyarısı üzerine Rum Tarımsal Ödemeler Örgütü’nün (KOAP), devlet arazisi ya da Kıbrıs Türk arazisi kullanan ancak bu arazileri yasal olarak kullandıklarını kanıtlayamayan binlerce çiftçiye ödeme yapmadığını yazdı.

Haberde, arazi tasarrufunun yasallığını kanıtlayamayanlara yapılan ödemeleri kendisi karşılamak zorunda kalacağından Rum Yönetimi’nin kontrol ve denetimlerini sıkılaştırdığı kaydedildi.

Toplam 47,6 milyon euroluk “tarımsal ödeme” alma hakkı olan 28 bin Rum çiftçinin büyük bölümünün bürokratik süreçlere takıldığını kaydeden gazete, bugüne kadar kullanımında devlet arazisi ya da Kıbrıs Türk arazisi olmayan 15 bin 577 çiftçiye 9,7 milyon euro ödendiğini belirtti.

KOAP’ın arazi tasarruflarının yasallığının kanıtlanması için Rum Tapu ve Kadastro Dairesi ve “Kıbrıs Türk Malları Vasiliği”nden bilgi istediğini ancak şu ana kadar sadece Tapu Dairesi’nin gerekli bilgileri aktardığını yazan gazete, Tapu Dairesi başvuru yapan bazı çiftçilere olumlu ya da olumsuz cevap dahi vermediğini kaydetti.

“Bürokraside mahsur kalan” Rum çiftçiler 2027’den sonra daha çok destek, destek almalarını engelleyen bürokrasinin basitleştirilmesini ve kontrolsüz ithalata karşı Avrupa standardının korunmasını talep ediyor.