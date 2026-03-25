Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis Kıbrıslı Türklerin adadaki egemen İngiliz askeri üsleriyle ilgili müzakerede "Kıbrıs Cumhuriyeti"ne geri döndükten; Türkiye’nin ise "Kıbrıs Cumhuriyeti"ni tanıdıktan sonra söz sahibi olabileceğini” ifade etti.

Hristodulidis, Kıbrıs’taki egemen İngiliz askeri üsleri ile ilgili bütün konularda net bir planları olduğunu vurguladı.

SigmaLive’in haberine göre Hristodulidis Osmanlı İmparatorluğu’na karşı Yunan ayaklanmasının yıldönümü nedeniyle bugün Yunanistan’ın Güney Kıbrıs’taki büyükelçiliği önünde gerçekleştirilen öğrenci resmigeçidi sonrasında basının sorularını cevapladı.

İngiliz üsleri konusunda Londra ile müzakerelerde Rum Yönetiminin pozisyonu sorulan Hristodulidis “biz, tepkilerimizi sözde değil eylemde gösteren; projesi, planı, ulaşmak istediği net olan bir hükümetiz.” dedi.

İngiliz hükümetini ilk andan itibaren bilgilendirdiklerini, Rum Ulusal Konseyi’ne de bilgi verdiğini söyleyen Hristodulidis “bu yönde hareket ediyoruz. Kamuoyuna açıklamayacağım çünkü bu konuda herhangi bir açıklama yapmak bu çabanın aleyhine olur” dedi. Kıbrıs’taki İngiliz üsleriyle ilgili bütün konularda adım adım ilerleyecekleri bir planları bulunduğunu yineledi.

KKTC’nin, İngiliz üsleri konusunu Rum tarafının müzakere edemeyeceği yöndeki tutumu hatırlatılan Hristodulidis “Kıbrıslı Türk vatandaşlarımız, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne geri döndüklerinde İngiliz Üsleriyle ilgili müzakerede söz sahibi olabilir. Türkiye de Kıbrıs Cumhuriyeti’ni tanıdığında İngiliz üslerinin geleceğinde söz sahibi olabilir.” ifadesini kullandı.

Hristodulidis İngiltere ile görüşmenin ne zaman başlayacağı sorusuna “şu anda öncelikli kaygımız Orta Doğu’daki krizin yönetilmesidir. Tezlerimiz resmen iletildi. Bazı görüşmeler yapıldı. Belirli bir plan ve proje kapsamında ilerliyoruz.” cevabını verdi.