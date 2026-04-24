Fileleftheros gazetesi “SOFA Anlaşması İmzalıyorlar” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs ile Fransa’nın önümüzdeki haziran ayında SOFA (Kuvvetler Statüsü Sözleşmesi) anlaşması imzalayacaklarını ve savunma ile güvenlik alanındaki iş birliklerinde önemli bir adım daha atacaklarını yazdı.

Haberde Fransız askeri birliklerinin adada bulunmasına izin verecek anlaşmanın, Hristodulidis ile Macron’un dünkü görüşmelerinde sonuca vardıkları önemli şeylerden biri olduğu kaydedildi.

Gerek Güney Kıbrıs gerek de Fransa açısından ikili ilişkilerin ana ekseninin savunma ve güvenlik alanındaki iş birliği olduğuna dikkat çeken gazete, Fransa’nın Güney Kıbrıs açısından, Rum Yönetimi’nin caydırıcılık kabiliyetinin güçlendirilmesindeki önemli sütunlardan biri olduğunu belirtti.

Habere göre gazeteye konuşan “hükümet çevreleri” ise açıklamalarında Rum kesiminin Fransa’yla iş birliğinin sürmesi ve derinleşmesine ayrıca Avrupa stratejik özerkliğinin güçlendirilmesine ilişkin ortak çabaya özel önem atfettiğini belirttiler.

- Açıklamalar

Gazeteye göre Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Rum lider Hristodulidis’le başkanlık konutunda yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, SOFA anlaşmasının önümüzdeki haziran ayında imzalanacağını dile getirdi.

Fransa’nın savunma alanında gerek operasyonel aşamada gerek de ekipman ve silah tedariki konusunda Güney Kıbrıs’ın imtiyazlı ortaklarından biri olmasından gurur duyduğunu dile getiren Macron, Hristodulidis’le bu iş birliğinin yeni ortaklık ilişkileriyle birlikte güçlendirilmesini ele aldıklarını söyledi.

Gazeteye göre Hristodulidis ise açıklamasında savunma ve güvenlik alanında iş birliğinin önemli ölçüde güçlendirildiğini dile getirerek, haziran ayında SOFA anlaşmasının imzalanacağını ve bunun bölgedeki insani operasyonlar çerçevesinde Fransız kuvvetlerinin Güney Kıbrıs topraklarında konuk edilmesiyle alakalı olacağını dile getirdi.

İki gün önce Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ile Fransız Silahlı Kuvvetleri arasında ortak bir tatbikat da yapıldığını dile getiren Hristodulidis, bu iş birliğinin SAFE mekanizması aracılığıyla güçlendirildiğine de işaret etti.

Hristodulidis SAFE konusunda iki ülkenin ortak tedarik, teknik bilgi paylaşımı ve birlikte çalışabilirliğin güçlendirilmesine devam ettiklerini de söyledi.

Hristodulidis tüm bunların Avrupa Birliğinin (AB) stratejik özerkliğine ilişkin ortak hedeflerine belirleyici şekilde katkıda bulunduğunu da dile getirdi.

Gazeteye göre Macron Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le baş başa görüşmesinin başlangıcında yaptığı açıklamada ise, iki ülkenin ilişkilerinin tarihi anlamda en üst seviyede bulunduğunu dile getirdi.

Haberde 15 Aralık 2025 tarihinde Paris’te imzalanan Stratejik Ortaklık İlişkisi anlaşması ile 2026-2030 yıllarını kapsayan Eylem Planının, Rum Yönetimi’nin başka bir devletle olan en kapsamlı ve derin ortaklık ilişkilerinden birinin kurumsal altyapısını oluşturduğu da kaydedildi.

Hristodulidis Macron’la baş başa yaptıkları görüşmenin ardından yaptığı açıklamada ise Macron’u 45 gün içerisinde ikinci kez Güney Kıbrıs’ta karşıladığını ve Macron’un 9 Mart’taki ilk ziyaretinin Fransa’nın ve bizzat Avrupa’nın Güney Kıbrıs’a yönelik fiili ve somut desteği ile dayanışmasına işaret ettiğini ifade etti.

Hristodulidis Rum halkının Fransa’nın, iki ülke arasındaki ezeli dostluk ve iş birliğinin göstergesi olan önemli yardımını hiçbir zaman unutmayacağını da vurguladı.

Macron ise gayri resmi zirve toplantısı öncesinde kendisini kabul etmesinden ötürü Hristodulidis’e teşekkür ederek, zor zamanlarda Güney Kıbrıs’ın yanında durmanın görevleri olduğunu dile getirdi.

Geçen ay Orta Doğu’daki savaşın başlamasının hemen ardından Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyaret esnasında, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis’le birlikte Baf’taki hava üssünü ziyaret ettiklerini ve burada Güney Kıbrıs’a yönelik kesintisiz dayanışmayı teyit ettiklerini anımsatan Macron, bunun hem bir dost hem de Avrupa dayanışması olduğunu sözlerine ekledi.

Haravgi’nin haberine göre ise Hristodulidis açıklamasında Macron’un Güney Kıbrıs’a yaptığı ziyareti tarihi öneme sahip olarak nitelendirdi.

Hristodulidis başkanlık konutunda yaptığı açıklamada Fransa’nın, özellikle Kıbrıs sorunundaki müzakerelerin yeniden başlaması çabalarıyla ilgili desteğine işaret etti.

Görüşmede enerji konusunun da ele alındığını yazan gazete, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in Total Energies şirketiyle iş birliğinin Güney Kıbrıs’ın enerji kaynaklarının değerlendirilmesi ve Mısır üzerinden Avrupa’ya doğal gaz taşınması açısından temel bir sütun teşkil ettiğini dile getirdi.

Hristodulidis Fransa’nın “East Mediterranean Gas Forum” gibi inisiyatiflere katılmasının önemine de işaret etti.

Macron ise açıklamasında “ülkenizin yanındayız, çünkü Fransa Kıbrıs’ı seviyor” dedi.

Haberde Hristodulidis ile Macron’un “Kıbrıs-Fransız okulunu” ziyaret ettikleri de kaydedildi.

Politis ise habere “Macron Fransa Kıbrıs’ın Fiili Olarak Yanında" dedi- Resmi Ziyaret ve Başkan Hristodulidis’le Görüşmeler- Stratejik Olarak Dengeli İş birliği” başlıklarıyla yer verdi.