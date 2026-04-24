Tatbikatın, GKRY ile Fransa arasındaki daha geniş kapsamlı savunma işbirliği çerçevesinin bir parçası olduğu belirtildi.

Açıklamada, programın iki tarafın kuvvetleri arasında "gerçekçi operasyonel koşullar altında koordinasyonu geliştirmeyi amaçladığı" ifade edildi.

Faaliyet kapsamında taktik tatbikat da icra edilirken çağdaş güvenlik sorunlarına yönelik özel eğitimler de verildi.

Rum Milli Muhafız Ordusundan yapılan açıklamada, söz konusu eğitimin “modern tehditlerin ele alınması, birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi ve operasyonel hazırlığı geliştirme” hedefleri doğrultusunda düzenlendiği belirtildi.

Müzakereciler dün bir araya geldi…

Cyprus Mail gazetesinin haberine göre, Rum Milli Muhafız Ordusu, Fransa silahlı kuvvetleri ile ikili askeri işbirliği programı kapsamında askeri tatbikat gerçekleştirdi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Fransa'nın ortak askeri eğitim tatbikatı yaptığı bildirildi.

