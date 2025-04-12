Fileleftheros gazetesi, Hristodulidis’in Stelyos Vakfı’nın ödül töreninin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunduğunu ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yapacağı bir sonraki görüşmenin tarihinin henüz netlik kazanmadığını söylediğini yazdı.

Gazete, Hristodulidis’in, Rum Müzakereci Menelaos Menelau ile Cumhurbaşkanı Özel Temsilcisi Güneş Onar’ın son görüşmelerinde bazı tarihlerin dillendirildiğini ve kısa bir süre sonra, konuyla ilgili açıklama yapılacağını ifade ettiğini kaydetti.

Habere göre Hristodulidis, Cenevre’deki son görüşmede, Tatar ile yapacağı görüşmenin Paskalya yortusundan önce yapılmasını talep ettiğini anımsatarak, Tatar’dan da belli bir tarihle karşılık vermesi halinde açıklama yapılacağını ve bu konuda herhangi bir sorun bulunmadığını belirtti.

Hristodulidis, önceki gün yapılan görüşmede “küçük bir ilerleme” sağlandığını kaydederek, müzakere sürecindeki çıkmazın aşılmasına yönelik önkoşulların yaratılması için elinden geleni yapacağını söyledi.

Stelyos Vakfı’nın dağıttığı ödüllerin de Kıbrıslı Türkler ile Rumların Kıbrıs için daha iyi bir gelecek inşa edebileceğinin ve barış ile istikrar koşullarında bir arada yaşayabileceğinin net göstergesi olduğunu savunan Hristodulidis, Kıbrıslı Türklerin, Rumların, Maronitlerin, Ermenilerin ve Latinlerin yaşamlarını ve geleceklerini kendilerinin tayin edebileceğini kaydetti.

Hristodulidis ayrıca, yabancı müdahalelerden arınmış, tam anlamıyla bağımsız ve Doğu Akdeniz’deki istikrar oluşturucu, güvenilir ortak rolü ile Avrupa ile Doğu Akdeniz arasındaki köprü rolünü muhafaza edebilecek bir ülke hayal ettiğini dile getirdi.

Habere göre Hristodulidis, bir gazetecinin, Rum Hükümetinin Kıbrıslı Türkler için açıkladığı 14 maddelik eylemler dizisinin ötesinde, Kıbrıslı Türklerle yakınlaşmak için başka eylemler yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorusu üzerineyse “Kıbrıs Cumhuriyeti” vatandaşı olan Kıbrıslı Türk yurttaşlarını desteklemekle yükümlü olduklarını ve bunu gerek 14 maddelik eylemler dizisiyle, gerekse sahip oldukları başka fikirlerle yaptıklarını söyledi.

Hristodulidis, Kıbrıs Türk toplumundaki son gelişmelerin de endişe verici olduğunu ve Avrupa Birliğinin konuyla ilgili bilgilendirildiğini savunarak, Kıbrıs Türk toplumunun iç meselelerine saygı duyduğundan, konuyla ilgili daha fazla konuşmak istemediğini belirtti.

Öte yandan Haravgi gazetesi ise, elde ettiği bilgilere dayanarak Onar ve Menelau’nın yaptığı görüşmede, geçiş kapıları konusunda herhangi bir ilerleme sağlanmadığını yazdı.

Gazete, görüşmede mayınların temizlenmesi ile geçiş kapılarının ele alındığını ve mayın temizliğinde ilerleme sağlanırken, yeni geçiş kapılarının açılması konusunda ilerleme sağlanmadığını iddia etti.