Haravgi gazetesinin aktardığına göre Hristodulidis, Atina Ulusal Kapodistrian Üniversitesi’nin Güney Kıbrıs yerleşkesinin açılışı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Rum lider, Kıbrıs Türk tarafının yeni lideriyle görüşmeye “her an hazır olduklarını” savundu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin arasındaki görüşmenin aralık ayı başında gerçekleşecek olmasının süreci 2026 yılına erteleyeceği yönündeki bir soruya ise Hristodulidis, “Bir konunun diğerini etkilemediğini” söyleyerek yanıt verdi.

Holguin’in kasım başında adaya gelmesinin planlandığını ancak “bilindik sebepler nedeniyle bunun mümkün olmadığını” öne süren Hristodulidis, müzakerelerin yeniden başlaması için çalışmayı sürdüreceklerini yineledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın süreci neden geciktirdiğine ilişkin soruya ise Hristodulidis, “Sayın Erdoğan’ın ne yaptığını bilmem mümkün değil, bildiğim tek şey bizim ne yaptığımızdır” dedi. Rum lider, kendi taraflarının her an görüşmeye hazır olduğunu iddia ederek gecikmenin kendilerinden kaynaklanmadığını savundu.

Cumhurbaşkanı Erhürman’la ne zaman görüşüleceği sorusuna da yanıt veren Hristodulidis, Erhürman’ın kendisinden biraz zaman istediğini ve hazır olduğunda haber vereceğini söyledi. Görüşmelerin her zaman BM çerçevesinde yapıldığını ve BM’nin sürece yardımcı olacağını belirtti.

Erdoğan’ın “iki devletli çözüm” ve bölgedeki jeopolitik gelişmelere ilişkin açıklamalarını yorumlayan Hristodulidis, söz konusu açıklamaları görmediğini belirtirken, Türkiye’yi “neo-Osmanlı bir yaklaşımı hayata geçirmeye çalışmakla” suçladı.

Politis gazetesi ise haberi, “Yaşanacak olası gelişmelerde değişiklik yok; AB Dönem Başkanlığı süreci geciktirmiyor” başlığıyla aktardı.