Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in geçen şubat ayında BM Genel Sekreteri Guterres’e gönderdiği mektup da anımsatıldı.

Fileleftheros gazetesi, “Randevu Ayarlandı… Hristodulidis-Guterres Görüşmesi Büyük Olasılıkla Önümüzdeki Hafta Perşembe Brüksel’de” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Hristodulidis ile Guterres arasındaki görüşmenin büyük olasılıkla önümüzdeki hafta perşembe günü Brüksel’de Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde gerçekleştirileceğini yazdı.

