Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri Guterres’le yapacağı görüşmenin önümüzdeki hafta Brüksel’de gerçekleştirileceği haber verildi.
Fileleftheros gazetesi, “Randevu Ayarlandı… Hristodulidis-Guterres Görüşmesi Büyük Olasılıkla Önümüzdeki Hafta Perşembe Brüksel’de” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, “elde ettiği bilgilere” dayanarak, Hristodulidis ile Guterres arasındaki görüşmenin büyük olasılıkla önümüzdeki hafta perşembe günü Brüksel’de Avrupa Konseyi toplantısı çerçevesinde gerçekleştirileceğini yazdı.
Haberde, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in geçen şubat ayında BM Genel Sekreteri Guterres’e gönderdiği mektup da anımsatıldı.