Orta Doğu’da devam eden kriz Güney Kıbrıs ile bölge ülkeleri arasında yapılması gereken uçuşları etkilemeye devam ediyor. Bugün Larnaka Havalimanı’ndan gerçekleşmesi planlanan 32, Baf Havalimanı’nda da 4 karşılıklı uçuş iptal edildi.

Philenews havayolları işletmecisi Hermes Airports’a dayandırdığı haberine Larnaka Havalimanı ile İsrail, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar ve Bahreyn arasında yapılması gereken toplam 32, Baf Havalimanı ile Tel Aviv ve Hayfa arasında yapılması gereken 4 karşılıklı uçuşun iptal olduğu bilgisini verdi.