Rum basınında yer alan haberlere göre, Rum yönetimi TMK’ya başvurarak mal satışı gerçekleştiren kişilerin kimliklerine sahip. Konu, Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi’nin toplantısında gündeme geldi.

Rum gazetesi Fileleftheros’un “Devlet Başvuranları ve Satanları Biliyor” başlığıyla aktardığı habere göre, Rum “Mağusa Yerinden Edilmiş Köyler Birliği” (EEKA) Başkanı Mihalis Corta, komite toplantısında yaptığı açıklamada Rum yetkili makamların TMK’ya kimlerin başvurduğunu bildiğini söyledi.

Corta, bu bilgiyi kendilerine Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bizzat aktardığını ifade etti.

Komite toplantısına katılan “göçmen” temsilcileri ise meselenin TMK’dan, KKTC’de kalan malları için kullanım kaybı tazminatı talep edilmesi olmadığını belirtti. Temsilciler, asıl tartışmanın, mallarını satıp aynı zamanda Rum yönetiminden Zararın Eşit Bölüşülmesi Birimi veya diğer resmi kurumlar aracılığıyla destek talep eden ya da alan kişilerle ilgili olduğunu dile getirdi.

Gazete, KKTC’de kalan Rum mallarının kullanım kaybının tazmini için yeterli ödenek toplanması halinde, TMK ile anlaşma yapan Rumların bu durumdan ciddi şekilde etkileneceğine dikkat çekti.

Öte yandan Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi Başkanı Nikos Kettiros, her bir Rum göçmene düşen aylık tazminatın yaklaşık 2 euro civarında olduğunu açıkladı. Kettiros, kullanım kaybı tazminatlarında 1974 yılının mı yoksa ilgili yasanın yürürlüğe girdiği tarihin mi esas alınacağı konusunun ise hâlâ tartışıldığını belirtti.