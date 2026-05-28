Politis gazetesi, 45 ve 53 yaşlarında iki kadının, KKTC’deki eski taşınmazlarıyla ilgili 20’den fazla Rum göçmeni dolandırdığına dair suçlamaları kabul ettiğini yazdı.

Gazete, iki kadının Rum göçmenleri, KKTC’deki Taşınmaz Mal Komisyonu aracılığıyla Mağusa bölgesindeki taşınmazlarını satabilecekleri veya tazminat temin edebilecekleri vaadiyle kandırıp, göçmenlerden 300 bin eurodan fazla para aldıklarını akratdı.

Mahkeme tarafından 45 yaşındaki kadının 6 yıl, 53 yaşındaki şahsın ise 12 ay hapis cezasına çarptırıldığını kaydeden gazete, cezaların şahısların göz altına alındığı günden itibaren hesaplandığını ekledi.