Rum basını, videonun yayımlanmasının ardından yaşanan gelişmelere bugün de geniş bir şekilde yer verdi.

Rum basını ilk önce First Lady Filippa Karsera’nın başkanlığını yürüttüğü Bağımsız Sosyal Destek Fonundan” ardından ise Rum Başkanlık Ofisi Müdürü ve aynı zamanda Hristodulidis’in bacanağı olan Haralambos Haralabus’un görevinden istifa etmesi haberlerine geniş yer verdi.

Yaşanan bu istifaların siyasiler ve partiler tarafından yeterli görülmediğine dikkati çekilen haberde video ile ortaya çıkan skandal, Hristodulidis’in “ilk büyük siyasi yenilgisi” olarak da değerlendirildi.

Politis gazetesi “Haralambus ve Filippa’nın İstifaları Konuyu Kapatmadı-Hristodulidis İçin İlk Büyük Siyasi Yenilgi” başlıklı haberinde siyasi ve partisel bazdaki kaynakların, Haralambos Haralambus’un Başkanlık Ofisi Müdürlüğünden istifa etmesinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in ilk büyük siyasi yenilgisini teşkil ettiği yönünde değerlendirmede bulunduklarını yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in üç yılın ardından, verimli çalışmayan ve perde gerisinde istifalarını talep ettiği yakın çalışma arkadaşlarını seçme konusunda büyük baskı altında bulunduğunu yazan gazete Hristodulidis’in, geçtiğimiz yaz Limasol’un dağlık bölgesinde çıkan yangının, hükümetinde geri dönüşleri getirmiş olabileceğini ancak çeşitli nedenlerden dolayı olaya doğrudan karışan bakanları görevden alma cesaretini gösteremediğini belirtti.

Hristodulidis hükümeti için son günlerde ortaya çıkan video konusundaki krizin ise kontrol dışında olduğunu belirten gazete bu durumun da, Hristodulidis’in en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Haralambus’un istifasını beraberinde getirdiğini yazdı.

Habere göre Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, Haralambus’un istifası üzerine yaptığı açıklamada Haralambus’un istifasının “bir özgüven ve güven eylemi" olduığunu ifade etti.

Haralambus ise yaptığı açıklamada siyasi hırslara sahip birisi olmadığını ve siyasi ve başka bir makam talep etmediğini belirtti.

Hükümette yer almasının kişisel çıkar değil katkı olduğunu belirten Haralambus, son günlerde yaşanan olaylarla ise Hristodulidis’e ve hükümete zarar verilmeye çalışıldığını söyledi.

-Siyasi partilerden açıklama

Politis gazetesi DİSİ ve AKEL partilerinin dün yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunduğunu yazdı.

Habere göre DİSİ Başkanı Annita Dimitriu bu olayın ayrıntılı bir şekilde araştırılmasını istedi. Dimitriu, Güney Kıbrıs’ın AB Konseyi dönem başkanlığını yürüttüğü kritik bir anda bu konunun tartışılmasının, Rum Yönetimi’nin güvenirliliğini zedelediğini ifade etti.

Dimtriu açıklamasında ayrıca yaşanan istifaları “doğru ve yararlı” olarak nitelendirdi ancak bu istifaların durumları değiştireceğini düşünmediklerini ekledi.

AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanu ise Hristodulidis’in olayın gerçekten araştırılması konusunda iradeye sahip olmadığını ifade etti.

Yaşanan iki istifanın, Hristodulidis’i kurtaramayacağını söyleyen Stefanu, fona katkı sağlayan kişilerin isimlerinin hâlâ gizli tutulduğuna dikkati çekti.

Alithia gazetesine göre DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos ise Hristodulidis ile görüşmesini teyit etti ve yaşananların zararlı sonuçlar doğurduğunu dile getirdi. Hükümetten çekilme gibi bir karar alınmadığını söyleyen Papadopulos, partisinin ilgili fonunun kapatılmasında ısrarlı olduğunu söyledi.

EDEK, olayın araştırılması için bağımsız sorgu makamlarının atanması gerektiğine dikkat çekti ve fona bağışta bulunanların açıklanmasını talep etti.

DİPA ise daha yumuşak bir açıklama yaparak olayın sonuna kadar araştırılmasını istedi. Hiç kimsenin yasaların üstünde olmadığını belirten DİPA, Haralambus’un istifasını durumun sakinleşmesine katkı sağladığını ifade etti.

Volt partisi ise fonun derhal kaldırılmasını talep etti.

ELAM açıklamasında genel ifadeler kullanarak olayın araştırılmasını istedi ve tartışmaları, “kimin Rum Yönetimi’ni yaralamaya çalıştığı” noktasına çekti.