Gazimağusa Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Şehit Hüseyin Akil İlkokulu ve Alasya İlkokulu’ndan çocukların, okullarını ve arkadaşlarını temsilen gerçekleştirdiği ziyarette, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, koltuğunu çocuklara devretti. Çiçek taktim ettikleri Uluçay ile sohbet eden çocuklara, hediyeler de verildi.

Çocuklar belediye başkanlığı makamında hem okulları hem de Mağusa kenti için hayallerini ve belediye başkanı olmaları halinde yapmak istedikleri projeleri anlattılar.

Alasya İlkokulu’ndan Sıla Selden Abiç, başkan olsaydı; Mağusa’da çocuklar için bilim merkezleri kuracağını söylerken, kentte daha çok yeşil alan, kapalı spor alanları ve tramvay olmasını istediğini dile getirdi.

Seyit Ali Bilgen de, önceliğinin okulu olduğunu, Alasya İlkokulu’nda halı sahanın çim saha olmasını istediğini ve yine okullarında spor salonu olmasını istediğini belirtti. Bilgen, başkan olması halinde yolları düzelteceğini de söyledi.

Derin Dikmen de, Mağusa’da çocukların daha kaliteli zaman geçirebilmesi için daha çok oyun parkı olmasını istediğini belirtirken, Mağusa’nın daha çok sosyal etkinliklerin düzenlendiği ve depreme dayanıklı evlerin olduğu bir kent olmasını istediğini söyledi.

Şehit Hüseyin Akil İlkokulu’ndan Mira Çakır da, kente daha çok park yapmak ve mevcut parkları da düzeltmek istediğini kaydetti.

Nesil Kasapoğlu da, kendisinin paten ve bisiklet sürebildiğini ancak mahallelerinde kaldırıma araçlar park ettiği için yolların paten ve bisiklet sürmesi için tehlikeli olduğunu, kendisinin belediye başkanı olması halinde Mağusa’ya paten bisiklet ve kaykay yolları yapacağını söyledi.

Salih Emir Bingöl de, bisiklet sürmek için güvenilir yollar olmasını isterken, aynı zamanda okullarında kapalı yüzme havuzunun da olmasını istedi.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay ise, ziyaret vesilesi ile tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Uluçay, çocukları, bir konuda karar verirken aile ile paylaşılmasının önemli olduğunu ancak karar vermede irade göstermenin son derece önemli olduğunu kaydetti. Uluçay, “sizin adınıza kimsenin karar vermesine müsaade etmeyin, iradenin insanın kendisinde olması çok önemlidir” nasihatinde bulundu.