CANLI AKTARIM-PELİN YÜKSELAY



20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerle kutlanıyor.

Gün dolayısı ile Doktor Fazıl Küçük Bulvarı’nda resmi geçit töreni düzenleniyor.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, törende konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

-Sayın Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanları, değerli genel başkanlar, kıymetli gazilerimiz aziz kardeşlerim sizleri hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

-Kıbrıs Türk halkının özgürlüğüne kavuşmasını sağlayan Barış Harekatı’nın 50’inci yıl dönümünde burada, sizlerşe olmaktan mutluluk duyuyorum.

-Sizlere 85 milyonun selamını iletiyorum.

-Şehitlerimizi anıyor, gazilerimize bereketli ömürler diliyorum.

-KIbrıs Barış Harekatı’nın mimarları olan Ecevit, Erbakan, Türkeş ile diğer devlet ve siyaset adamlarımızı rahmetle anıyorum.

-Kıbrıs Türklerinin özgürlük mücadelesi önderlerine Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş’a Allahtan rahmet diliyorum.

-Kuzey Kıbrıs’ın hürriyeti için omuz omuza çarpışan Mehmetçikleri ve Mücahitleri de bir kez daha yad ediyorum.

“Biz Kıbrıs Türkü’nün yalnız olmadığını gösterdik”

-Bugün tıpkı yarım asır önce olduğu gibi yine tek yüreğiz, tek bileğiz. Türkiye ve KKTC olarak sırt sırtayız. İktidar muhalefet ayrımı olmadan burada bulunmamız Türk milletinin Kıbrıs davasına verdiği önemin göstergesidir. KKTC bizim göz bebeğimizdir, canımızdan bir parçadır.

-Kıbrıs Barış Harekatı’nın neden yapıldığını ve Türkiye’nin neden böyle bir karar aldığını daima akılda tutmalıyız. 63-74 yılları Kıbrıs Türkleri için adanın yüzde 3’lük bir kısmına hapsedildikleri zulüm dolu bir dönem demekti.

-1974’te Kıbrıs Türkü’nün varlığına kasteden saldırılar zirveye ulaştı. 50 yıl önce bugün Mehmetçik istiklale vurulmak istenen hançeri sökmek üzere tarihi bir adım attı.

-Garantör ülke ve anavatan olarak hak ve yükümlülüklerimizle harekete geçtik. İnsan olmak, vijdan sahibi olmak bize ne sorumluluk getiriyorsa bunun gereğini yerine getirdik. O gün Kıbrıs Türkü’nün yalnız olmadığını gösterdik.

“Güney de şımarık bir zihniyet var”

-Barış Harekatı Kıbrıs Türkü’nü özgürlüğe ve refaha kavuşturmuştur.

-20 Temmuz’u egemenlik haklarının ve eşit statüsünün korunmasının sembolü olarak görüyoruz. Güney de ise kendilerini KIbrıs’ın tek hâkimi olarak gören şımarık bir zihniyet var. Rum lider EOKA teröristlerini anma törenlerine katılıyor. Rumlar KIbrıs Türkü ile siyasi gücü ve doğal kaynakları da dahil paylaşma niyeti olmadığını ortaya koyuyor.

-Yunan Başbakan Miçotakis’e 20 Temmuz’da Kuzey Kıbrıs’tayız dedik. O da Güney Kıbrıs’ta. ‘Bize sataşmazsın’ herhâlde dedik, ‘böyle bir şey düşünmem’ dedi.

“Adadaki gerçekleri görmezden gelerek gerçeklere varılmaz”

-Güney’de sorumsuz adımlar atılıyor. Aynı suda iki kez yıkanılmaz. Adadaki gerçekleri görmezden gelerek gerçeklere varılmaz. Kıbrıs’ta federal çözümün mümkün olmadığına inanıyoruz.

-Müzakerelere İsviçre’de bıraktığımız yerden devam edelim demenin kimseye faydası yok. Biz müzakereye hazırız. Çözüm yolunda uzatılan hiçbir eli havada bırakmayız.

-Çözüm istiyorsanız Kıbrıs Türkleri’nin müktesep haklarını teslim edin. Garantörlerin adayı beraber ziyaret edecekleri günleri görmeyi de temenni ediyorum. Bunu Sayın Miçotakis’e de bizzat söyledim. Türkiye ile Yunanistan ilişkilerinin gelişmesi Kıbrıs sorununa da katkı yapacaktır.

“Taşınmaz Mal Komisyonu mülkiyet konusunda çözümün yegane adresidir”

-Taşınmaz Mal Komisyonu mülkiyet konusunda çözümün yegane adresidir. Başka yollara tenezzül edenler, baskı kurmaya çalışanlar yanılgı içindedir. Kıbrıs Türk halkı tehditlere boyun eğmez. Kıbrıs Türkleri’nin yok sayılması mümkün değildir.

-KKTC’nin tanınması ve iki devletli çözüm için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

-İzolasyonların kırılması ve ambargoların kaldırılması için çabalarımız daha da artacak. KKTC’nin güçlü bir devlet haline gelmesi için desteğimiz bakidir.

-2024 Ekonomik İşbirliği anlaşmasında yapılacak olanlar için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz.

Erdoğan’dan gençlere müjde…

-Her alanda Kıbrıs Türk halkının yanındayız, destekçisiyiz.

-Gençlere de bir müjde vermek istiyorum. Temmuz ayı itibariyle artık KKTC vatandaşı öğrencilerin Türkiyeli öğrencilerle aynı esaslara tabi olmasını kararlaştırdık.

-Türkiye olarak Kıbrıslı kardeşlerimizle ekmeğimizi suyumuzu geleceğimizi paylaşmaya devam edeceğiz.

-20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız Kıbrıs Türk halkına hayırlı olsun.