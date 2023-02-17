Açıklamada şu iafadelere yer verildi:

Ülkedeki ekonomik kayıpları gidermek amacıyla Covid-19, Rusya – Ukrayna savaşı, Döviz kurlarındaki artış ve doğal afeti kullanarak bazı mükellefiyetlere ilişkin gelir kesintilerinin ve vergilerin yeniden düzenlenmesi hakkında çıkarılan yasa gücünde kararname tam bir fırsatçılıktır.

İŞAD olarak çıkarılan yasa gücünde kararnamenin adil ve akılcı olabilmesi için yeniden düzenlenmesi gerektiği hususunu yönetenlerin dikkatine getirmek isteriz.

Aksi durumda tüm paydaşlarla birlikte hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla, gerekli tüm eylemlerin hayata geçirileceğini kamuoyuna saygı ile duyururuz.