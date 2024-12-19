Serdaroğlu yazılı açıklamasında, hükümetin, zamlar ve enflasyon karşısında başarısız olduğunu savunarak, dolayısıyla oluşan hayat pahalılığının da yine ücretlere yansımasının kaçınılmaz olduğunu kaydetti.

“Hür-İş Federasyonu olarak yasanın bize verdiği yetkiye dayanarak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun toplanması için çağrımızı yapıyoruz” diyen Serdaroğlu, şunları dile getirdi:

“1 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde yeni asgari ücretin belirlenmesi için Çalışma Bakanlığı’nın bir an önce çalışmalara başlaması amacıyla Hür-İş Federasyonu’nun resmi yazısını göndermiş bulunuyoruz. Tüm kamuoyuna duyurulur…”