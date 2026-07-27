Sosyal medya ve kamuoyunda yöneltilen eleştirilere yanıt veren dernek, alınan kararın tamamen uluslararası emniyet prosedürlerine uygun ve bilimsel gerçeklere dayanan doğru bir operasyonel karar olduğunu ifade etti.

Dernekten yapılan açıklamada, bir vatandaşın hayatını kaybettiği elim kazanın, derneği ve tüm arama kurtarma camiasını derinden yaraladığı belirtildi.

Açıklamada, “Yaşanan bu acı kayıp nedeniyle vefat eden vatandaşımıza Allah’tan rahmet; acılı ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, son günlerde sosyal medyada ve kamuoyunda, olay günü kaza yerine intikal eden K9 Arama Kurtarma ekibinin ve eğitimli arama kurtarma köpeği Sebil’in sahaya neden sürülmediğine dair “eksik veya kulaktan dolma bilgilere” dayanan çeşitli yorumlar yapıldığının gözlemlendiği belirtildi.

“İhbar ve sahaya intikal süreci”

“Olayın gerçekleştiği andan yaklaşık 1.5 saat sonra derneğimize resmi çağrı ulaşmıştır. İhbarın alınmasının hemen ardından ekiplerimiz ve K9 birimimiz hızla organize olarak yola çıkmış ve 1 saat içerisinde olay mahalline ulaşmıştır.” denilen açıklamada, derneğin, haberi alır almaz en hızlı reaksiyonu göstererek sahada hazır bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, olay yerine varıldığında yapılan ilk teknik gözlemler ve yetkililerle gerçekleştirilen istişareler sonucunda silo içerisinde böceklere karşı kullanılan, son derece yüksek etkili toksik/zehirli kimyasal ilaçlama (fumigasyon) yapıldığının tespit edildiği kaydedildi.

Uluslararası arama kurtarma standartları (INSARAG ve KBRN protokolleri) uyarınca, gaz ölçümü yapılmamış, yüksek zehirli kimyasal riski barındıran ve hava sirkülasyonu bulunmayan kapalı enkaz alanlarına canlı arama köpeklerinin sokulamayacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Arama kurtarma köpekleri, koku takibi yaparken insan fizyolojisinden çok daha hızlı ve derin solunum (hiperventilasyon) gerçekleştirirler. Toksik kimyasalların bulunduğu bir ortama sokulması halinde köpeğin saniyeler içinde zehirlenmesi, kalıcı akciğer hasarı alması veya hayatını kaybetmesi kaçınılmazdır. Aynı zamanda, kimyasal ortama giren idarecinin (handler) ve köpeğin zehirlenmesi durumunda, sahada ikinci bir kurtarma operasyonu gerekecek ve ikincil kazalara sebebiyet verilecek.”

“Gece gündüz demeden görevimizin başındayız”

K9 arama‑kurtarma köpeğinin tüm enkaz ve arazi görev yeterlilik eğitimlerini eksiksiz aldığı ve profesyonel bir canlı olduğu belirtilen açıklamada, ancak arama kurtarma disiplininde temel kuralın “önce can güvenliği ve sahanın emniyete alınması” ilkesi olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, sahadaki kimyasal tehlikenin varlığı karşısında köpeğin ve ekibin korunması amacıyla alınan bu kararın, tamamen uluslararası emniyet prosedürlerine uygun ve bilimsel gerçeklere dayanan doğru bir operasyonel karar olduğu kaydedildi.

Dernek olarak gönüllülük esasıyla, gece gündüz demeden görevlerinin başında oldukları belirtilen açıklamada, bilimsel ve teknik zorunluluklardan kaynaklanan operasyonel kararların çarpıtılmaması istendi.