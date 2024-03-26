Meclis Komitesi, dört ayda bir otomatik hayat pahalılığını kamuda maaşlara yansıtılmasını karara bağlarken, asgari ücretli yine unutuldu. Çalışma Bakanı’nın verdiği söze rağmen, asgari ücret otomatik hayat pahalılığı artışında kapsam dışı bırakıldı. Karara tepki gösteren Hür-İş Federasyonu Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Çalışma Bakanı önümüzdeki hafta asgari ücret masasını toplayacağını açıklıyor. Masayı toplamak marifet değildir. Önemli olan verilen sözleri tutmaktır. Verilen söz neydi? Asgari ücretin de hayat pahalılığı oranından otomatik olarak artmasını sağlayan yasal düzenlemeyi yapacaklardı. Yasa neden düzenlenmiyor?” ifadelerini kullandı.

Serdaroğlu açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Hayat pahalılığının maaşlara yansıtılması bir maaş artışı değildir. Sayın Çalışma Bakanı, gelecek hafta masayı toplayacağını söylüyor. Önemli olan masayı toplamak değil hayat pahalılığını otomatik olarak maaşlara yansıtmaktır. Çalışma Bakanı’ndan bizim beklentimiz bütün maaşlara hayat pahalılığı otomatik olarak yansırken, bunun asgari ücrete de yansımasıydı. Bu denli yüksek enflasyonun baş gösterdiği bir dönemde Meclis Alt Komitesi’nde hayat pahalılığının kamuda dört ayda bir maaşlara yansıtılması karara bağlanırken, asgari ücreti kapsam dışı bıraktılar. Çalışma Bakanlığı, yılın ilk asgari ücretini belirlerken bunun için söz vermesine rağmen asgari ücreti de içine alacak gerekli yasal düzenleme yapılmamıştır. Bu yapılan yanlıştır, ayrımcılıktır, asla kabul edilemez.”