Serdaroğlu açıklamasında, 1 Mayıs’ın işçi sınıfının mücadele tarihindeki en anlamlı günlerden biri olduğunu vurgulayarak, “Bu ülkenin emekçileri olarak sosyal adalet, eşitlik ve refah istiyoruz. Tüm çalışanlar için insan onuruna yaraşır yaşam koşulları ve sendikal haklar talep ediyoruz” dedi.

Kamuda çalışan taşeron işçilerin kadroya alınmasını ve sendikal haklardan faydalanmalarını isteyen Serdaroğlu, iş kazalarının da ciddi bir sorun haline geldiğini ve önlenmesi gerektiğini ifade etti.

Kayıt dışılıkla mücadele çağrısında bulunan Serdaroğlu, asgari ücretin insanca yaşam koşullarını karşılayacak düzeye çıkarılması gerektiğini dile getirdi. Vergi yükünün çalışanların sırtında olduğunu belirten Serdaroğlu, vergi adaletinin sağlanması gerektiğini kaydetti.

Açıklamasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ve bayrağa sahip çıkmanın önemine de değinen Serdaroğlu, “Bu mücadelede bayrağımızın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinde sonsuza dek dalgalanması için işçi sınıfının daha da güçlü olması gerektiğini biliyoruz. Bu görev sadece çocuklarımıza değil, bu ülke ve bayrak için kanını akıtmış şehitlerimize karşı da bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

1 Mayıs’ın yalnızca çalışanların değil, işsizlerin ve zor durumda olan tüm emekçilerin bayramı olduğunu kaydeden Serdaroğlu, “Yaşasın işçilerin onurlu mücadelesi, yaşasın 1 Mayıs” diyerek açıklamasını tamamladı.