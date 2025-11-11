Kastamonu'da annesi Huriye Helvacı ile birlikte dokuz gün önce ortadan kaybolan beş yaşındaki Osman Helvacı'dan acı haber geldi.

Küçük çocuk ormanlık bir arazideki uçurumun kenarında ölü bulundu.

Ekipler küçük çocuğun cansız bedenine ulaşmak için çalışma başlattı.

Anne Huriye Helvacı'ya ait herhangi bir ize ulaşılmazken, ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

NE OLMUŞTU?

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde evli ve iki çocuğu bulunan Huriye Helvacı, 2 Kasım'da 5 yaşındaki oğlu Osman'ı da yanına alarak evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı.

Yakınlarının ihbarda bulunması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma, emniyet ve komando birlikleri sevk edildi.

Sürdürülen arama çalışmalarında bugün dokuzuncu güne girilmişti.

Ekipler havadan drone, karadan da arama kurtarma köpekleri eşliğinde anne ve oğluna ait bir iz arıyordu.

ANNESİNİN EVİ ARANMIŞTI

Arama çalışmaları sürerken, Huriye Helvacı'nın annesinin Yaşarlı köyündeki evinde arama yapıldığı öğrenilmişti.

Arama kurtarma köpekleri ve termal dronlarla ev, bahçe, çevredeki kulübeler tek tek aramıştı.

Aramalarda anne ve oğluna ait iz bulunamamıştı.

DARALTILMIŞ BAZ ÇALIŞMASI YAPILDI

Ekipler dün son olarak daraltılmış baz çalışması yapmıştı.

Arama çalışmaları kapsamında, Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran cinayetinde kullanılan daraltılmış baz çalışması, anne ve oğlunun bulunması için de kullanılmıştı.

GSM şirketlerinden talep edilen daraltılmış baz istasyonu raporunda, annenin telefonundan son sinyalin Köseali, Alantepe ve Kocaçam köyleri arasında kalan bir kilometrelik alanda alındığı tespit edilmişti.

AFAD, UMKE, JAK ekipleri, termal dronelar belirlenen alandaki sığ ormanlık içerisinde arama çalışmalarını sürdürüyordu.