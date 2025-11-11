Fileleftheros gazetesi RMMO’nun, Korno’daki askeri kışlada dün düzenlenen etkinlikle, “Drone Eye” sistemi ile “Thiseas” projesinin sunumunu gerçekleştirdiğini yazdı.

Habere göre etkinlikte Savunma Bakanı Vasilis Palmas, Meclis Savunma Komitesi üyeleri ile savunma bakanlığı yetkilileri de yer aldı.

Palmas yaptığı konuşmada bu iki projenin önemini vurguladı ve yerel araştırma, inovasyon ve teknolojik gelişmenin, güç ve caydırıcılığa nasıl dönüştürülebileceği konusunda da bunların somut örnekleri teşkil ettiğini belirtti.

Gazete dünkü gösterimin, Güney Kıbrıs’taki bu tür teknolojinin kamuoyuna sunulması açısından ilk olduğuna da dikkati çekti.

“Thiseas” projesinin, Rum şirketler ve kuruluşlarının konsorsiyumuyla geliştirildiğini, projeye Signal Generix, 8Bells ile mükemmeliyet merkezleri CYENS ve KOIOS’un katıldığını yazan gazete projenin bütçesinin 530 bin euro olduğunu, bunun; 450 bin euroluk miktarının Savunma Bakanlığı tarafından karşılandığını, geliştirilmesi için de 28 ay gerektiğini belirtti.

Bu projenin; birçok çözümler sunan entegre elektronik savaş sistemi olduğunu belirten gazete sistemin; savaş alanında durumsal farkındalık, savaş alanında durumsal farkındalık, radyo emisyonlarının tespiti ve ortaya çıkarılması, hedefin belirlenmesi gibi çözümler sunduğunu yazdı.

Drone Eye sisteminin ise yine Güney Kıbrıs’taki “Encorp şirketi, Frederick Üniversitesi ve Kıbrıs Açık Öğretim Fakültesi” tarafından geliştirildiğini yazan gazete bu projenin ise 530 bin euroya mal olduğunu, 450 bin euroluk miktarın Savunma Bakanlığı tarafından karşılandığını belirtti.

Habere göre geliştirilmesi 42 ay süren proje Güney Kıbrıs’ta üretilen, araç üzerinde bulunan tam bir anti-drone sistemi, ayrıca hedefleri takip etme yeteneğine sahive daha geniş bir komuta ve kontrol sistemine entegre edilebiliyor.

Gösteri sırasında,geliştirilen taşınabilir bir mobil anti drone silahı da tanıtıldı.