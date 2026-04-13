ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın ardından (CENTCOM), sabah saatlerinde ABD Başkanı Donald Trump da Hürmüz'e uygulanacak deniz ablukasının saatini sosyal medya platformu Truth üzerinden paylaştı.

Trump, “ABD, 13 Nisan saat (TSİ) 17:00'da İran limanlarına giriş veya çıkış yapan gemileri abluka altına alacak.” diye yazdı. Pakistan'ın başkenti İslamabad’da gerçekleştirilen görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanması ve 2 haftalık kırılgan ateşkesin tehlikeye girmesinin ardından, ABD tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine yönelik deniz ablukası başlatacak.

ABLUKA NASIL GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Basra Körfezi ve Umman Körfezi’ndeki tüm İran limanlarını kapsaması beklene ablukada Hürmüz Boğazı üzerinden İran dışındaki limanlara giden gemilerin geçişlerinin engellenmeyeceği belirtildi.

ABD donanması, İran dışındaki limanlara giden ya da o limanlardan gelen Hürmüz Boğazı'ndaki gemilerin engellenmeyeceğini duyurdu. Açıklamada, abluka başlamadan önce ticari gemilere resmi bir bildirim yoluyla ek bilgi verileceği belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası sularda İran’a geçiş ücreti ödeyen her geminin durdurulacağını ve Hürmüz Boğazı'ndaki mayınların imha edilmeye başlanacağını 12 Nisan'da Truth üzerinden açıkladı.

Trump sosyal medyada, "Yasadışı geçiş ücreti ödeyen hiç kimse açık denizlerde güvenli geçiş yapamayacak" diye yazdı ve "Bize veya barışçıl gemilere ateş eden herhangi bir İranlı cehenneme gönderilecek!" dedi.

İRAN “ATEŞKES İHLALİ” SAYABİLİR

İran Devrim Muhafızları Hürmüz Boğazı'na yaklaşan askeri gemilerin ateşkes ihlali sayılarak karşılık göreceğini açıkladı. Halihazırdaki 2 haftalık ateşkesin, eğer bozulmazsa, 22 Nisan'a kadar sürmesi bekleniyor.

İran medyası, İslamabad'da başarısızlıkla sonuçlanan müzakerelerde bir dizi konuda anlaşmaya varıldığını, ancak Hürmüz Boğazı ve İran'ın nükleer programının ana anlaşmazlık noktaları olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "İran'ın maksimalizm, sürekli değişen hedefler ve abluka" ile karşılaştığını belirtti.

Ateşkes devam etse bile, birçok uzman Körfez'den geçen enerji akışının normale dönmesinin zaman alacağını ve bunun da küresel ekonomi için daha yüksek yakıt fiyatları ve daha yüksek enflasyon anlamına geleceğini tahmin ediyor. Fox News'a konuşan Trump, petrol fiyatlarının Kasım ayındaki ara seçimlere kadar yüksek kalabileceğini söyledi; bu, savaşın potansiyel siyasi sonuçlarına dair nadir bir kabuldü.