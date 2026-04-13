Akdeniz'de Antalya'nın Demre ilçesi açıklarında 3,5 ve 4,7 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

Akdeniz'de art arda depremler oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Antalya'nın Demre ilçesi açıklarındaki ilk depremin büyüklüğü 3,5 olarak açıklandı.

Saat 08.43'te meydana gelen deprem 26,05 kilometre derinlikte gerçekleşti.

5 DAKİKA ARAYLA İKİNCİ DEPREM

Aynı bölgede saat 08.48'de ise bu kez 4,7 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Bu depremin 16,17 kilometre derinlikte meydana geldiği tespit edildi.