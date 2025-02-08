Türkiye’de 15 yıl önce işlediği “çocuğa cinsel istismar” suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve KKTC’de tespit edilerek tutuklanan Hasan Hüseyin Karaca, yeniden Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Zanlı, iade işlemleri tamamlanıncaya kadar 20 gün daha tutuklu kalacak.

Mahkemede olguları aktaran polis memuru, zanlının Türkiye’de çocuğun nitelikli cinsel istismarı suçundan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğunu, Türkiye’nin iade talebi üzerine 11 Kasım 2024 tarihinde ülkeden çıkış yaparken Girne Turizm Limanı’nda yakalandığını, 2 mahkemeye çıkarılarak, iade işlemleri için 50 gün tutukluluk süresi alındığını söyledi.

Polis, mahkeme tarafından verilen 50 günlük sürenin dolduğunu ancak iade işlemlerinin tamamlanmadığını belirterek 1 Ocak tarihinde 20 gün ek süre daha alındığını ifade etti.

Polis ancak iade işlemlerinin tamamlanmadığını belirterek, 20 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 20 gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.