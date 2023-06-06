Türkiye’nin yeni Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün oldu  Türkiye’nin yeni Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün oldu 

Türkiye Cumhuriyeti Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığında devir teslim töreni gerçekleştirildi. 

MİT Başkanlığı'nda bugün yapılan törende İbrahim Kalın, yeni kabinede Dışişleri Bakanı olan Hakan Fidan'dan görevi devraldı. 