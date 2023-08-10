Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

09.08.2023 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gönyeli’de Atatürk Caddesi üzerinde bulunan iş yeri önünde, Ç.D.(E-27) 169 miligram alkollü içki tesiri altında olduğu sırada, yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdiği sırada suçüstü tutuklanmıştır. Bahse konu şahıs aleyhinde ayrıca kullanımındaki HG 327 plakalı aracı, alkollü içki tesiri altında tehlikeli ve dikkatsiz kullanmak suçlarından dolayı da yasal işlem başlatıldı ve konu araç trafikten men edildi. Soruşturma devam etmektedir