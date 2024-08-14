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İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Gündem Kıbrıs Web TV’de Genel Yayın Yönetmeni Çiğdem Aydın’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu…



Ülkede yaşanan elektrik sorunu hakkında değerlendirmelerde bulunan Oğuz, “Bu bugünün sorunu değil birikmiş bir sorun. Enerji ihtiyacıyla ilgili bir çalışma yapılması, yatırımların yapılması gerekiyordu. Bu yıl 50 MW yatırım yapıldı ama ülkedeki ihtiyaç 400 MW üzerinde. Şuan beklenmeyen arızalar var. Nihai çözüm ülkedeki ihtiyacın her geçen gün artması. Bu kronik sorunların çözülmesi için kablo ile elektrik tek çözümdür. Ay sonuna kadar fizibilite çalışmasının gelmesi gerekiyor. Enterkonnektenin gelmesiyle birlikte bu sorunları aşacağımıza inanıyorum. Beklenmeyen arızalar normal ama bunun haricinde yapılan eleştirilerde vatandaşlarımız haklı. Elektrikle ilgili sorunların neler olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın bizi eleştirmesinden biz de rahatsız ve bunun çözümü için çalışıyoruz. Umuyorum ki, önümüzdeki süreçte bu sorunlar kökten çözülecek” dedi.