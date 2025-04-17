Bakan Oğuz yaptığı açıklamada, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Anavatan Türkiye Cumhuriyeti arasında tarihi güçlü bağlar bulunmaktadır. Oktay Saral’ın ifadeleri, bu bağları zedelemeye yönelik talihsiz bir girişimdir. Bu tür söylemlerde bulunanların, iki ülke arasındaki hassas dengeleri dikkate alarak bin kere düşünüp bir kere konuşmaları gerekir,” dedi.

Söz konusu açıklamaların diplomatik teamüllerle ve siyasi nezaketle bağdaşmadığını vurgulayan Bakan Oğuz, “Bu seviyesiz ifadeleri en güçlü şekilde kınıyor, Sayın Başbakanımız Ünal Üstel’in yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyorum,” ifadelerini kullandı.