İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği'ni ziyaret ederek, 6 Şubat'ta meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle açılan taziye defterini imzaladı.

“Kıbrıs Türk Halkı olarak gönül ve ülkü birliğiyle yürüdüğümüz ana vatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nde gerçekleşen yüzyılın en büyük deprem felaketinin yarattığı yıkımın, yitirdiğimiz insanlarımızın derin acısı içerisindeyiz” diyen İçişleri Bakanı Öztürkler, taziye defterine şunları yazdı:

“Tarih boyunca emsaline az rastlanan bir dayanışma, mücadele ve terakki gösteren, Büyük Türkiye Cumhuriyeti ve Milletimizin özünde olan milli şuur ve yardımlaşma ile kısa sürede yaralarını saracağına inancım tamdır. Kıbrıs Türkleri olarak, her zaman yanımızda olan Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti ve milletimizin tüm gücümüzle yanında olmaya devam edeceğiz.

Deprem felaketinde yaşamlarını yitiren insanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Ulusumuzun başı sağ olsun.”