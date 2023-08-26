İçişleri Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda görevden alma ve atamalar gerçekleşti.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren görevden atama ve görevden almalar bugünden itibaren geçerli olacak.

Buna göre; İçişleri Bakanlığı Merkez Kaymakamı Hüseyin Gültekin bu görevden alınarak İçişleri Bakanlığı Müsteşarı mevkiine atandı.

İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü Niyazi Öztürk, bu görevden alınarak Merkez Kaymakamlığı görevine atandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Müdürü Mehmet Ercilasun, bu görevden alınarak İçişleri Bakanlığı Bakanlık Müdürü mevkiine atandı.