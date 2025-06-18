Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan açıklamaya göre, Komite ilk olarak Tapu ve Kadastro Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nı ele aldı ve ikinci okunuşunu tamamladı. Komite, yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kamu Yönetimi ve İnsan Kaynakları Başkanlığı, KTAMS ve KAMUSEN’den yetkililer katılarak, konuyla ilgili görüşlerini sundu.

Komite daha sonra, İskan Topraklandırma ve Eşdeğer Mal (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı (Y.T.NO: 305/4/2025) görüşerek, oy birliği ile onayladı ve Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, İçişleri Bakanlığı’ndan yetkililer katılarak, görüşlerini paylaştı.

Komite son olarak, Konut Edindirme (Değişiklik) Yasa Önerisi’ni (Öneri Sahibi: Ulusal Birlik Partisi Grubu Adına Grup Başkan Vekili Sayın Sunat Atun) Y.Ö No: 88/4/2025) ele aldı ve oy çokluğu ile onaylayarak, Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, İçişleri Bakanlığı, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden yetkililer katılarak, konuyla ilgili görüşlerini sundu.

Sunat Atun başkanlığındaki Komite toplantısına, Komite Üyeleri; UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, UBP Milletvekili Fırtına Karanfil ve CTP Milletvekili Devrim Barçın katıldı. Komite toplantısında ayrıca, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve UBP Milletvekili Hasan Küçük de yer aldı.