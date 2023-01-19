İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, bugün saat 11.00’de UBP Milletvekili Komite Başkanı Özdemir Berova başkanlığında toplandı.

Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Filiz Besim, Komite üyeleri UBP Milletvekili Ahmet Savaşan, CTP Milletvekili Devrim Barçın ve UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, CTP Milletvekilleri Erkut Şahali, Ceyhun Birinci ve Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı.

Komite, ilk olarak gündeminde bulunan, “Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın madde madde görüşmesini tamamladı.

Komite, bahse konu yasa tasarısı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, İlaç ve Eczacılık Dairesi’nden yetkililer de katılarak konu ile ilgili görüşlerde bulundu.

İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, daha sonra “Rekabet (Değişiklik) Yasa Tasarısı”nın genel görüşmesini gerçekleştirdi.

Komite, tasarı ile ilgili çalışmalarına bir sonraki toplantısında devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, Kıbrıs Türk Ticaret Odası ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası’ndan yetkililer katılarak görüşlerini belirtti.