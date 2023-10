Dağlı Sigorta Şirketi Direktörü Ersan Dağlı’nın daha önce disiplin suçu işlediği ve bu nedenle de Kıbrıs Türk Sigortacılar Birliği’nin Yönetim Kurulu’na atanamayacağı iddia edilmişti…

Bu konuyu geçtiğimiz günlerde Gündem Kıbrıs manşetine taşıdı…

Hatta haber içerisinde gerek konunun muhatabı Sayın Dağlı’ya gerekse de Sigortacılar Birliği yöneticilerine söz hakkı verildi…

Ancak şahsım adıma konuşacak olursam doyurucu bir cevap alamadım…

Yerine oturmayan taşlar var sanki…

…

Dahası Maliye Bakanı Sayın Özdemir Berova da bu konuda sessizliğini korumaya devam ediyor ve manşete taşınan bu iddiayı cevapsız bıraktı…

Oysa söz konusu iddia karar sayısı ve belge numarası verilerek yayınlandı…

Yani ortada bir konunun olduğu malum!

Eğer iddialar gerçekse, yine bu durumda Sayın Dağlı’nın üyeliği de sakıncalıdır…

Peki Sayın Özdemir Berova bu konu hakkında bir soruşturma başlattı mı?

Haklı haksızı ortaya çıkarmak için gerekli denetimlerin yapılması için talimat verdi mi?

…

Eğer dürüstlükten, temizlikten, şeffaflıktan falan bahsediyorsak buna önce kendimizden başlamamız gerekmiyor mu?

Bakınız mesele ortada…

Konu her kim olursa olsun iddiaların temeli güçlüyse mutlaka araştırılması gerekiyor…

Kim haklı kim haksız ortaya çıkarılması elzem bir hal alıyor…

…

Olaya bir de tersten bakalım!

Belki de haklı olan Sayın Dağlı’dır…

Sonuç olarak ortada ciddi bir iddia var ve gereği mutlaka yapılmalıdır…

Kamuoyu artık her alanda şeffaflık istiyor…

Sonucu her ne olursa olsun…

Takipteyiz…