Survivor All Star'da bu sezon heyecan katlanarak devam ediyor. Fenomen yarışmada mavi ve kırmızı takım ödül oyunu için karşı karşıya geldi. Eleme düellosunda ise eleme potasında yer alan yarışmacılar, Survivor hayatına devam edebilmek için kıyasıya yarıştı.

Bu hafta takım arkadaşları tarafından potaya gönderilen yarışmacılar Aleyna, Begüm, Pınar, Aysu ve Gizem olmuştu. Kadınlar potasında yer alan eleme adayları düelloda karşı karşıya geldi.

NEFESLER TUTULDU

Acun Ilıcalı, performansa göre düello eşleşmesinin Aleyna-Begüm, Gizem-Pınar olduğunu açıklamıştı. Elenen yarışmacının belirleneceği Survivor eleme düellosunun ilk olarak Aleyna - Begüm karşılaşması yaşandı. Aleyna bu etapta kazanarak adaylıktan düştü. Pınar - Gizem karşılaşmasında ise kazanan Pınar oldu.

ELENEN İSİM BELLİ OLDU

Üçüncü etapta bu kez Gizem ve Begüm düelloda mücadele verdi. Karşılaşmanın galibi Gizem olurken Gizem Aysu ile karşı karşıya geldi. 5 olan yarışmacının adaylığının düşeceği oyunda Aysu'nun aldığı sayı ile düelloyu Aysu 5-4'lük skorla kazandı. Böylece Survivor'dan elenen yarışmacı Begüm oldu.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE VEDA ETTİ

Survivor'dan elenen Begüm, "Çok üzgünüm şuan. Burada yaşamak istediğim, deneyimlemek istediğim daha çok şey vardı. Evde oturup izlerken, denemek istediğim şeyleri bu sene oynarken keyif aldım. Daha da uzun olduğunu zannediyordum yolculuğumun ama şuan şoktayım. Bir gülüyorum bir ağlıyorum. Biraz fazla duygusal kaldım bence bu seneye ben. Takım arkadaşlarımla doğru uyumu sağlayamadık.

Ben kendi adıma sağlayamadım yani. O yüzden yolunda gitmedi birşeyler. Ama ne olursa olsun Survivor'ı çok seviyorum, burada olmayı çok seviyorum, çok sevdim. Bütün arkadaşlarım çok güzel destek verdiler, çok teşekkür ederim hepsine." dedi.