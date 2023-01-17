İEZB Başkanı Serkan Kırmızı yaptığı açıklamada tüm çocukların 17 Ocak Mucit Çocuklar Günü’nü kutladı ve Ekim ayında başladıkları Robotik Kodlama eğitimleri ile çocukların hayal güçlerinin artığına inandığını söyledi.

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı, 300 yıl önce ilk yüzme paletlerini neredeyse 12 yaşındayken icat eden Benjamin Franklin’in doğum günü olan 17 Ocak Mucit Çocuklar Günü’nü kutladı. Yazılı bir açıklama yapan Kırmızı, en genç mucitlerin başarılarını kutlamak ve daha fazla çocuğu yaratıcı olmaya teşvik etmek amacıyla oluşturulmuş bir gün olan Mucit Çocuklar Günü’nü ülkemizde de geleneksel olarak kutlanması için hazırlıklara başladıklarını ifade etti.

İEZB Başkanı Kırmızı: “Amacımız Çocukların Hayal Gücünü Artırmak”

İskele Esnaf ve Zanaatkarlar Birliği Başkanı Serkan Kırmızı açıklamasında şunlara yer verdi: “İEZB-MEM Teknoloji Atölyesi olarak 17 Ocak Mucit Çocuklar Günü’nü yazılı olarak kutlama dışında etkinlikler yaparak kutlamayı ve geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. İEZB-MEM Teknoloji Atölyesinde uygulamalı olarak verilen Robotik Kodlama eğitimleri 1. Aşaması bu ayın sonunda tamamlanacak ve2. aşamasına geçilecek. 2. aşamada minik mucitlerin hayal güçlerini kullanarak ülkemiz için faydalı olacak şeyler üretmeleri sağlanacak. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Başkanlığı,Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği ile İskele Belediyesi katkıları ve KKTC Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanıpınar ile Cyprus Robotics Direktörü Tezel Çelebi’nin destekleri ile başlattığımız Robotik Kodlama eğitimleri velilerimizden büyük övgüler aldı. Lakin Robotik Kodlama eğitimler sayesinde çocukların hayal dünyalarının çok geniş olduğunu gözlemledik. Bizim amacımız çocuğun hayal gücünü artırarak analitik düşünmesi, el ve iletişim becerilerini geliştirmesidir. İnsanların rahatlıklarından ve toplumsal varlık olmalarından dolayı icatları hiç bitmemiştir. Günümüz çocuklarının farkı da rahatı çok sevmeleridir. Bu durum onları daha büyük icatlar yapmaya sevk etmiş ve etmeye de devam edecektir. Bu vesileyle tüm çocukların 17 Ocak Mucit Çocuklar Günü’nü kutluyorum”