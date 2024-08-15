İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın katkılarıyla yapılacak Turnalar Köy Lokali Tadilatı, Atatürk Büst Alanı ve Çevre Düzenleme Projesi için çıkılan ihale süreci tamamlandı. Geçtiğimiz ay çıkılan ihalenin ardından İskele Belediyesi’nde, ihaleyi kazanan firma ile imza töreni gerçekleştirildi. Projeye, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile İhaleyi kazanan Nesifoğlu Trading.Ltd Direktörü Suat Nesifoğlu imza attı.

İskele Belediyesi Yüksek Mimarı Naciye Erol’un da hazır bulunduğu imza töreninde söz konusu projenin180 takvim gününde tamamlanmasına karar verildi.

İskele Belediyesi’nin öz kaynakları ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın katkılarıyla yapılacak proje, mevcut lokal binasının tadilatını, çevre düzenleme işlerini, ziyaretçi otoparkı, çocuk oyun alanı, yürüyüş yolları ve Atatürk Büstü alanının düzenlenmesini kapsıyor