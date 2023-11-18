Polis memuru Murat Ergün mahkemede olguları aktardı.

Polis, zanlıların 17 Kasım 2023 tarihinde ülke genelinde yapılan denetimlerde Lefkoşa’da tespit edildiklerini söyledi.

Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlılardan M.A.E’nin (K-21, Nijerya) 22 Mayis 2023 tarihinden itibaren 179 gün, F.A’nın (K-23, Nijerya) yapılan muhaceret kontrolünde 16 Ekim 2022 tarihinden itibaren 397 gün, T.O.A'nın (E-27, Nijerya) yapılan muhaceret kontrolünde ise 18 Ekim 2022 tarihinden itibaren 395 gün KKTC’de ikmaet izinsiz olarak bulunduklarını açıkladı.

Polis, zanlıların ülkede kaçak yaşam sürdükleri süre içerisinde neler yaptığının veya herhangi bir suç karışıp karışmadıklarının araştırılacağını söyledi.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Hazan Aksun zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.

