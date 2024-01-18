Polisten kazayla ilgili yapılan açıklamalar şöyle:

18.01.2024 tarihinde, saat 02:15 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde, Nida İBA (K-33) 159 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PY 251 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Halkbank çemberine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve orta refüjün bordür taşlarına çarptıktan sonra tarla içerisinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Nida İBA, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

213 Promille direksiyon başına geçti

18.01.2024 tarihinde, saat 02:30 sıralarında, Bademliköy’de Ecevit Caddesi üzerinde, Musa SERTKAYA (E-56) 213 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki PD 645 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarındaki akasya ağacına çarptıktan sonra, yaklaşık 4 metre derinliğindeki yamaçtan aşağıya düşüp yine akasya ağacına çarparak takla attıktan sonra sağ yan kısmı üzerinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Musa SERTKAYA, kaldırıldığı Cengiz Topel Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.