Polisten yapılan açıklamaya göre, 149 miligram alkollü olan I.K.T (E-24), yönetimindeki GJ 644 plakalı araçla Lefkoşa-Güzelyurt ana yolunda dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Araç, bordür taşları ile refüj içerisindeki iki ağaca çarptı.

Kazada yaralanan ve araçta yolcu olarak bulunan E.A.A (E-23), Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araç sürücüsü I.K.T alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

- Alkollü sürücü park halindeki araca çarptı

Girne’de meydana gelen kazada ise, 147 miligram alkollü olan O.A (E-48), yönetimindeki KR 367 plakalı araçla dikkatsizce seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki M.Ş (E-49) sorumluluğundaki ZA 600 plakalı araca çarptı. Kazada yaralanan olmadı.

KR 367 plakalı araç sürücüsü O.A, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.