Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 03 Mart 2026 tarihinde, saat 18.30 sıralarında, Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu üzerinde Korkuteli Kavşağı önlerinde, Gökhan KINIŞ (E-47) yönetimindeki FL 158 plakalı araç ile Korkuteli Köyü istikametinden Lefkoşa-Gazimağusa Anayolu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden Lefkoşa-Gazimağusa Anayoluna giriş yapması sonucu, o esnada anayol üzerinde Gazimağusa istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyreden Cemal ASLAN (E-45) yönetimindeki ZUB 640 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile ZUB 640 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mücahit ASLAN (E-25), Odır VINCENT (K-34) ve Leela Manma WOENIMA (K-26), kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tümü müşahede altına alınırken, Mücahit ASLAN ile Odır VINCENT’in ise sol omuz kemiklerinde kırık teşhisi ile Ortopedi Servisi’ne sevk edilmişlerdir. Soruşturma devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 03 Mart 2026 tarihinde, saat 17.30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir markete ait araç park yeri içerisinde, Dilek AY (K-50) yönetimindeki EV 198 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru geri geri dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, arkasında güney istikametine doğru yürümekte olan yaya Ayşe ŞAMLI (K-50)’ya çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan yaya Ayşe ŞAMLI, kaldırıldığı Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi’nde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 04 Mart 2026 tarihinde, saat 08.00 sıralarında, Türkmenköy-Dörtyol Anayolu üzerinde İnönü Kavşağı mevkiinde, Cemile BENLİ (K-39) yönetimindeki RG 500 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, Türkmenköy-Dörtyol Anayolu kavşağına yaklaştığında, kavşakta durmayıp anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermeden anayola giriş yapması sonucu, o esnada Beyarmudu istikametinden Dörtyol istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyreden Erdal Hüseyin DÜZOVA (E-20) yönetimindeki AA 199 N plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır.

Kaza sonucu yaralanan RG 500 plakalı araç sürücüsü Cemile BENLİ ile araçta yolcu olarak bulunan Mehmetemin BENLİ (E-10), Emine BENLİ (K-10) ve AA 199 N plakalı araç sürücüsü Erdal Hüseyin DÜZOVA, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.