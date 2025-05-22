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Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, araç tamamen yandı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında; ana kesici, yaklaşık 10 metre uzunluğundaki alüminyum bakır kablo ile kontrol odası binasının ahşap çatısında bulunan mertekler ve tahtalar yandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Dikmen’de Santralyolu Sokak’ta bulunan Dikmen Elektrik Santrali’ne ait kontrol odası binasının dışında, bu sabah muhtemelen ana kesici kablolarının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.

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