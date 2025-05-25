Bölgedeki küçükbaş işletmeler karantina altına alınırken, acil aşılama yapılacağı duyuruldu.

Hastalığın, insanlara bulaşmadığı bildirildi. Hastalık görülen sürülerdeki sağlıklı hayvanların et ve sütlerinin tüketilmesinde, gıda hijyeni kurallarına uyulduğu sürece sakınca olmadığı ifade edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Veteriner Dairesi Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, bakanlık, daire ve ilgili belediyeler iş birliğiyle, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla kontrol ve eradikasyon çalışmaları başlatıldığı kaydedildi.

-“Aşılama yapılacak”

Bu doğrultuda acil tedbirler kapsamında, Değirmenlik ve İskele merkezde tüm küçükbaş hayvan işletmelerinde 27 Mayıs Salı günü acil aşılama yapılacak.

Aşılamanın, resmi veteriner hekimler tarafından yürütülecek ve üreticiler önceden bilgilendirileceği belirtilen açıklamada, tüm üreticiler için programa katılımın yasal zorunluluk olduğu vurgulandı.

-“Karantina uygulanacak”

Açıklamada, Değirmenlik köyü ve İskele merkezdeki küçükbaş işletmelerin karantina altına alındığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Değirmenlik’te damızlık hayvan satışları ve işletmelere yeni hayvan girişi 3 ay süreyle yasaklandı. Sadece belirlenen mezbahalarda kesilmek üzere kasaplık hayvan satışına, Veteriner Dairesi kontrolüyle izin verilecektir. İskele merkezde, tüm küçükbaş hayvan giriş ve çıkışları 3 ay süreyle tamamen yasaklandı. Kasaplık satışa 1 ay sonra, veteriner kontrolü ile izin verilecek.

Açıklamada, üreticilere şu önerilerde bulunuldu:

“İşletmelere insan, araç ve hayvan giriş çıkışlarını asgari düzeye indirin.

Girişlerde biyogüvenlik önlemleri ve dezenfeksiyon uygulamaları mutlaka yapılmalıdır. Dezenfeksiyon işlemleri resmi makamlar tarafından kontrol edilecektir.(Veteriner Dairesi, Kaymakamlık, Belediyeler)

Kırkım işlemlerinde kullanılan ekipmanlar düzenli dezenfekte edilmeli, kırkım ekipleri biyogüvenlik kurallarına uymalıdır. İşletme sahipleri kırkım ekiplerinin dezenfeksiyon işlemlerini kontrol etmekten sorumludur.

Tüm şüpheli vakalar en kısa sürede Veteriner Dairesine bildirilmelidir”

-“İnsanlara bulaşmaz”

Hastalığın tanımı ve yayılımı konusunda şu bilgiler verildi:

“Koyun Keçi Çiçek Hastalığı, sadece koyun ve keçileri etkileyen viral bir hastalıktır.

Deride özellikle yünsüz bölgelerde (burun çevresi, dudaklar, meme, kuyruk altı) kırmızı kabartılarla kendini gösterir.

Bulaşma; burun akıntısı, solunum, salya ve süt yoluyla olur.

Virüs, serin ve karanlık ortamlarda 2 yıla kadar, açık meralarda 2 ay canlı kalabilir.

Aşılama, hastalıktan korunmada en etkili yöntemdir.

İnsanlara bulaşmaz (zoonoz değildir).

Hastalık görülen sürülerdeki sağlıklı hayvanların et ve sütlerinin tüketilmesinde, gıda hijyeni kurallarına uyulduğu sürece sakınca yoktur.”