Polisin kazalarla ilgili soruşturması sürüyor.

Kazada yaralanan araç sürücüsü Ömer Bıldırçin ve araçta yolcu olarak bulunan Yusuf Güner (E-20), Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Geçitkale-Tatlısu ana yolunda dün meydana gelen kazada ise, Ömer Bıldırçin (E-56) yönetimindeki JK 813 plakalı araçla seyrettiği sırada virajda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç, beton su arkına çarpıp takla attı.

Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan ameliyatının ardından Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alındı.

Polisten verilen bilgiye göre, sürücü Saadet Besna Yıldız (K-20), yönetimindeki ZPZ 755 plakalı araçla bu sabahın erken saatlerinde Gazimağusa’da DAÜ Kampüsü içerisinde seyrettiği sırada yolun sağına geçti. Araç, o esnada karşı şeritten gelen Adil Zaman (E-23) yönetimindeki YV 901 plakalı motosiklete çarptı.

