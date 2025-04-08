İki gün boyunca sürecek etkinlikte 32 bilimsel bildiri sunulacak. Sunumlar kapsamında, Kıbrıs ve Türkiye’deki kültürel mirasın önemi, karşı karşıya olduğu tehditler, koruma yöntemleri, restorasyon teknikleri ve sürdürülebilir kültürel miras yönetimi ele alınacak.

Sempozyumun açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Lefkoşa Ofis Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş, Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği (KÜMAD) Başkanı Serkan Gedük, Alashia Terracotta Sanat Topluluğu Başkanı Ayhatun Ateşin yaptı. Etkinlikte ayrıca T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz’ün mesajı okundu.

Sempozyum, KÜMAD öncülüğünde, KKTC Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi, KKTC Eski Eserler ve Müzeler Dairesi ve Alashia Terracotta Sanat Topluluğu iş birliğiyle, Acapulco Resort Convention Spa Hotel ana sponsorluğunda düzenleniyor.

KKTC Cumhurbaşkanlığı, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, KKTC Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, T.C. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), Kıbrıs Türk Vakıflar İdaresi, Girne Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, Gönyeli Belediyesi, Lefkoşa Akdeniz Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi ve BRTK Kurumu sempozyuma resmi paydaş olarak katkı sunuyor.

Kültürel miras alanında disiplinler arası bilgi alışverişini destekleyen sempozyum, hem akademik camiayı hem de uygulayıcıları bir araya getirerek, mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına katkı sunmayı hedefliyor.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, sempozyumun düzenlenmesine emeği geçenlere teşekkür ederek başladığı konuşmasında bilim insanlarının yapacağı değerli katkıların önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs adasının zengin bir kültüre sahip olduğunu dile getiren Tatar, “Bu kültürü korumak ve gelecek nesillere aktarmakla mükellefiz” dedi.

Selimiye Camii’nde yapılan restorasyon çalışmalarının dört buçuk yıldan beri devam ettiğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle titizlikle sürdürüldüğünü, kısa süre içinde çalışmaların tamamlanmasının beklendiğini dile getiren Tatar, insanlığın mirası olan farklı şehirlerdeki diğer yapıların da korunduğunu, restore edildiğini belirtti.

Kıbrıs Türk halkının uluslararası camia dışına itilmeye çalışıldığını ancak bunu başaramayacaklarını söyleyen Tatar, uygar, çağdaş Kıbrıs Türk halkının var olduğunu, varlığının devam edeceğini bundan gurur duyduklarını ifade etti.

Cenevre’de yapılan Kıbrıs konferansında alınan kararlar arasında mezarlıkların ve kültürel mirasın korunmasına ilişkin konuların da yer aldığını anımsatan Tatar, kiliselerin, camilerin saygı çerçevesinde restorasyonlarının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar, sempozyum çerçevesinde dün akşam ilk gösterimi yapılan “Özgürlüğün Kıyısında” isimli belgesele de atıfta bulunarak, nüfus mübadelesiyle KKTC’nin temellerinin atıldığını ve iki devletliliğin şekil bulduğunu söyledi. Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın zor şartlar altına o anlaşmaya imza attığını ve Makarios’a da imza attırdığını söyledi.

Bugünlere kolay gelinmediğinden kazanımlara sahip çıkmak gerektiğini dile getiren Tatar, çok bedeller ödendiğini ve şehitler verildiğini kaydetti.

New York’ta Metropolitan Müzesi’nde Kıbrıs’a ait çok sayıda tarihi eserin sergilendiğini belirten Tatar, bir gün o eserlerin ülkeye geri getirilmesi temennisinde bulundu.

-Küçükçavuş

TİKA Lefkoşa Ofis Koordinatörü Havva Pınar Özcan Küçükçavuş da sempozyuma geçen yıl da katkı koyduklarını belirtti. Bilim insanlarından çok şeyler öğrendiklerini söyleyen Küçükçavuş, bu yıl da projeye katkı koymaktan mutluluk duyduklarını kaydetti.

TİKA’nin dünyanın dört yanında kültürel mirasın korunması adına projeler yürüttüğünü söyleyen Küçükçavuş , KKTC’de de bu yönde çalışmalar yapıldığını belirtti.

Küçükçavuş , projeye katkı koyan herkese teşekkür etti.

-Gedük

Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Derneği (KÜMAD) Başkanı Serkan Gedük, İkinci Uluslararası Kültürel Mirası Koruma ve Araştırma Sempozyumu’nun kültürel varlıkları koruma ve ortak mirasa sahip çıkma kararlılığının bir göstergesi olduğunu söyledi.

Gedük, sempozyumda bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı, kültürel mirasa ışık tutan geleceğe yön veren çalışmaların yapılacağına inanç belirtti.

-Ateşin

Alashia Terracotta Sanat Topluluğu Başkanı Ayhatun Ateşin de sempozyumun kültürel mirasın sürdürülebilmesi ve gelecek nesillere aktarılması adına önemine vurgu yaptı.

Ateşin, katılımcıların kültürel mirasın aktarımını deneyimleme imkanı bulacaklarını söyleyerek, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından teşekkür plaketleri sunuldu.