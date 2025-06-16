Konferansta açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Uzman Biyolog Sedef Kutlu yaptı.

Tatar: “Artık akaryakıtı terk edelim”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasının başında, Cumhuriyet Yerleşkesi’ndeki cami, milli kütüphane, amfitiyatro gibi binaların açılışının 20 Temmuz’da yapılacağını duyurdu.

İklim değişikliğinin dünyanın en önemli konularından biri olduğunu anlatan Tatar, artan dünya nüfusuna dikkati çekti. Herkesin daha sorumlu davranması gerektiğini belirten Tatar, tedbirler alınmasının önemine değindi.

Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti’nden getirilen su, 75 milyon metreküp su her yıl akmaktadır. Son 10 yılda 750 milyon metreküp su buraya akmıştır, bu bizlerin başarısıdır.” diyerek, iklim değişikliği dolayısıyla, küresel ısınma, azalan yağışlar, kuraklık gibi sıkıntılara değindi.

Zamanında alınan tedbirlerin önemine değinen Tatar, tüm Kıbrıs’ın enerjiyi akaryakıt yakarak elde ettiğini ve bunun sağlık açısından büyük bir sıkıntı olduğunu aktardı. Tüm Kıbrıs’ın kablo bağlantısı ile Türkiye Cumhuriyeti üzerinden Avrupa Birliği enterkonnekte sisteme bağlanılması önerisini dile getiren Tatar, “Artık akaryakıtı terk edelim.” dedi.

Bu yıl Teknofest’in KKTC’de yapıldığını anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, adanın bilişim adası olmasını temenni etti.

Tatar, konferansın herkes için hayırlara vesile olmasını dileyerek ve konferansın düzenlenmesinde emeği geçenleri kutlayarak konuşmasına son verdi.

-Kutlu: “Sağlık politikalarının iklim krizine entegre edilmesi artık ertelenemez bir zorunluluktur”

Uzman Biyolog Sedef Kutlu ise açılış konuşmasında, iklim değişikliğinin insan kaynaklı sera gazı salınımlarıyla küresel sıcaklıkları artıran; su, tarım, ekosistem ve insan sağlığı üzerinde çok yönlü etkiler yaratan küresel bir kriz olduğunu vurguladı.

İklim değişikliğinin yaşamın sürdürülebilirliğini tehdit ettiğini anlatan Kutlu, Akdeniz havzasının bu krizden en fazla etkilenecek bölgelerden biri olduğunu belirtti. Kutlu, “Kuzey Kıbrıs’ta ise bu etkiler; su kaynaklarında azalma, tarımda verim düşüşü, kıyı erozyonu ve biyolojik çeşitlilik kaybı şeklinde kendini göstermektedir.” dedi.

Yakın coğrafyada yaşanan savaşların iklim risklerini de artırdığını vurgulayan Kutlu, “Ortadoğu’da tırmanan İran-İsrail Savaşı, fosil yakıt kullanımı, patlayıcı kaynaklı hava kirliliği ve enerji tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle ciddi sera gazı salınımlarına yol açmaktadır. Bu kirlilik Doğu Akdeniz’e taşınarak bölgesel sıcaklık ve yağış rejimlerini bozabilir. Ayrıca deniz kirliliği ve göç dalgaları, ekosistemleri ve kaynakları tehdit ederek iklim krizini daha da derinleştirebilir.” diye konuştu.

İklim değişikliğinin halk sağlığını doğrudan etkileyen sonuçlarından bahseden Kutlu, “Sıcaklık ve nem artışıyla dang, zika, batı nil virüsü gibi hastalıklar yaygınlaşmakta, hava kalitesi bozulmakta, solunum yolu hastalıkları artmaktadır. Sağlık politikalarının iklim krizine entegre edilmesi artık ertelenemez bir zorunluluktur.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar öncülüğünde yürütülen çevre projelerine değinen Kutlu, “Yeni hizmet binamızda sıfır atık altyapısının kurulmasına yönelik çalışmalarımız da kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamda, çok kısa bir sürede 1,3 ton karton ve kâğıt atık geri dönüşüme kazandırılmış, böylece yaklaşık 400 kilogram karbon salınımı engellenmiş, 5.330 kwh enerji ve 33.800 litre su tasarrufu sağlanmıştır. Bu veriler, sadece çevresel değil aynı zamanda ekonomik ve toplumsal faydalarıyla da sürdürülebilirliğin temelini oluşturmaktadır.” ifadelerini kullandı.

Kentlerin iklim krizine karşı kırılgan alanlar olduğunu kaydeden Kutlu, yapımı süren Kent Park’ın sadece bir yeşil alan değil, aynı zamanda bir iklim direnci ve çevre bilinci alanı olacağını söyledi.

Kutlu, “İklim değişikliğiyle mücadele, çevreyle sınırlı değil; her bakanlığın sorumluluğuna dahil edilmesi gereken bir devlet politikasıdır. Tüm kamu kurumlarımız, iklim risklerini stratejik planlarına entegre etmeli, sektör bazlı çözümleri hızla uygulamaya koymalıdır. Bugünkü toplantı yalnızca bilgi paylaşımı değil, ortak sorumluluğumuzu pekiştirmek ve birlikte çözüm üretmek adına çok değerli bir adımdır.” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Füsun Yıldız’ın özgeçmişi okundu. Sonrasında, Füsun Yıldız “iklim değişikliğinin sağlık üzerine etkisi” konulu konferans verdi.