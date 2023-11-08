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Gündem Kıbrıs'a konuyla ilgili ulaşan vatandaşlar, tansiyon, kalp ve şeker hastalarının ilaçlarını bulamadıklarını belirterek, yaklaşık 10 gün önce 'ilaçların bir hafta sonra geleceği' yönünde kendilerine bilgi verildiğini ancak halen ilaçların bulunmadığını kaydetti.



İlaç alırken büyük sorun yaşadıklarını belirten vatandaşlar, Sağlık Bakanlığı'nın 'bu yazılan ilaçlar elimizde yok" dediğini, İlaç ve Eczacılık Dairesi'nin ise "Biz sadece sigortalının kendisine (eş ve çocukları yok) ya da memurlara ilaç veririz' dediklerini aktararak, "Eczaneye gidiyoruz, onlar da diyor ki "Sahte reçete soruşturmasından sonra SSK ödeme yapmıyor. İlaçların tamamını sen ödeyeceksin ben sana kurul faturası keseceğim, SSK'ya götüreceksin onlar sana Allah bilir ne zaman öder?" cevabını aldıklarını aktardı.

Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz: Eczaneler reçetesiz ilaç vermiyor

Konuyla ilgili Gündem Kıbrıs'ın sorularını yanıtlayan Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz, hastaların kurul reçeteleri ile SSK reçetelerini zaman zaman karıştırabildiğine dikkat çekerek, son bir kaç gündür kendilerine de bu yönde şikayetler geldiğini kaydetti. Öksüz, serbest çalışan hekimlerin şu anda reçete yazmadığından eczanelerin de reçetesiz herhangi bir ilaç vermediklerini belirterek,"Bunu eczacılar değil, serbest çalışan hekimler yaptı. Reçetesi olan kurul veya SSK biz ilaç veriyoruz, reçetesi olmayan kimseye herhangi bir ilaç veremiyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı ile İlaç ve Eczacılık Dairesi sessiz...

Gündem Kıbrıs'ın konuyla ilgili ulaşmaya çalıştığı İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürü Serap Konde, 'rahatsızlığından' dolayı kurumda bulunmaz ve bilgi vermezken, söz konusu dairede açıklama yapma yetkisi olan başka bir kişi olmadığı öğrenildi.

Öte yandan Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'te konuyla ilgili soruları, cevapsız bıraktı.