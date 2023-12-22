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Öksüz, Türkiye’de ilaç üretimi yapan firmaların piyasaya ilaç sürmek için zammı beklemesi nedeniyle ülkemizde ilaç eksikliği yaşandığını da belirterek, 25 Aralık'tan itibaren bu sorunun ortadan kalkacağını düşündüklerini söyledi.

Gündem Kıbrıs muhabirinin Eczacılar Birliği Başkanı Umut Öksüz'den aldığı bilgiye göre, zammının peyderpey ilaç lara yanıstılmaya başlandığını, 25 Aralık'tan itibaren resmen yürürlükte olacağını kaydetti.

İlaçlar 25 Aralık'tan itibaren, yüzde 25 zam lanıyor.

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