Köseoğlu, yazılı açıklamasında, Lefkoşa’da beş okulun sınav merkezi olarak kullanıldığını belirterek, sınavların başarıyla tamamlanmasına katkı koyan gözetmenlere, daire personeline ve güvenliği sağlayan polis mensuplarına teşekkür etti.

Toplam 5 bin 867 başvuruya karşın bin 150 adayın sınava katılmadığını kaydeden Köseoğlu, sınav organizasyonunun yüksek maliyetli olduğunu belirterek, sınava girmeyen adaylar için de soru kitapçığı ve cevap anahtarı hazırlandığını, iki okulun sınav merkezi olarak tahsis edildiğini ve 100 gözetmenin görevlendirildiğini ifade etti.

Köseoğlu, sınava katılımın düşük kalmasındaki başlıca nedenin düşük katılım ücreti olduğunu kaydetti.

Köseoğlu, cumartesi günü yapılan Orta Düzey Yeterlik Sınavı’na bin 822 kişi katıldığını, başarı oranının yüzde 37, en yüksek punaın ise 94 olduğunu belirtti.

Dün gerçekleştirilen Üst Düzey Yeterlik Sınavı’na 140 kişi katılırken, başarı oranı yüzde 21, en yüksek puan 88 olarak kaydedildiğini belirten Köseoğlu, aynı gün yapılan Alt Düzey Yeterlik Sınavı’na ise 2 bin 102 aday katıldığını, bu sınavda başarı oranının yüzde 70, en yüksek puan ise 100 olduğunu ifade etti.

Sınav sonuçlarının KHK’nin resmi internet sitesinde geçici sonuç olarak yayımlandığını belirten Köseoğlu, kesin sonuçların üç iş günü süresince yapılacak itirazların değerlendirilmesinin ardından açıklanacağını bildirdi.

Köseoğlu, Yabancı Dil (İngilizce) Sınavı ile Yeterlik Sınavlarında 60 ve üzeri puan alan adaylara başarı belgelerinin, sonuçların kesinleşmesinin ardından Kamu Hizmeti Komisyonu tarafından dağıtılacağını da kaydetti.

Açıklamada ayrıca adayların ve kamuoyunun sınav sonuçlarına KHK’nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabileceği belirtildi.