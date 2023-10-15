A Milli Futbol Takımı'nın grupta 2 maçı kaldı.  Milli Futbol Takımı, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu yedinci maçında yarın karşılaşacağı Letonya ile tarihinde 10. kez rakip olacak. Milli takım bu akşam Letonya'yı yenerse diğer maçların sonuçlarına bakmadan EURO 2024 biletini alacak.

A Milli Takım'ın Letonya'ya kaybetmesi halinde ise tur şansı son 2 haftada oynanacak maçların ardından belli olacak.

D grubunda puan tablosu şöyle:

1- Türkiye | 6 maç 13 puan
2- Hırvatistan | 5 maç 10 puan
3- Ermenistan | 6 maç 7 puan
4- Galler | 5 maç 7 puan

GALİBİYET UZATMALARDA GELDİ
A Milli Futbol Takımı Letonya ile oynadığı son iki maçı kazandı. Ay-yıldızlı ekip Letonya'yı bir önceki maçında olduğu gibi yine uzatmalarda bulduğu golle mağlup etti.

Abdülkerim Bardakcı ve Cengiz Ünder'in golleriyle 90 dakikayı 2-1 önde kapatan milli takım, 94'te kalesinde golü gördü ve skor 2-2'ye geldi. Türkiye, bu golden yalnızca 1 dakika sonra İrfan Can Kahveci ile golü bularak sahadan galibiyetle ayrıldı.

İLK MAÇI TÜRKİYE KAZANDI
İki ülke A milli takımları arasındaki ilk maç, 22 Haziran 1924'te Riga'da yapıldı. Özel maçı Türkiye 3-1 kazandı ve ay-yıldızlı ekibin gollerinin üçünü de Zeki Rıza Sporel attı.

2004 Avrupa Şampiyonası Elemeleri play-off baraj maçlarında Letonya, 15 Kasım 2003 tarihinde Riga'da yapılan karşılaşmayı 1-0 kazandı. 19 Kasım 2003'te BJK İnönü Stadı'nda yapılan rövanş maçında 2-0 öne geçen Türkiye, üstünlüğünü koruyamadı ve kalesinde gördüğü 2 golle müsabaka 2-2 bitti. Eşleşmede kesin favori gösterilen Türkiye, final biletini sürpriz biçimde Letonya'ya kaptırdı.

Türkiye ile Letonya 28 Mayıs 2013'te Almanya'nın Duisburg kentinde özel maçta karşılaştı. 3-3 biten maçta Türkiye'nin gollerini Olcay Şahan, Selçuk İnan ve Veysel Sarı kaydetti.

İLK 11
Türkiye: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Cenk Özkacar, Salih Özcan, Kerem Aktürkoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Barış Alper Yılmaz, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Ferdi Kadıoğlu, Yunus Akgün.

Letonya: Ozols, Savalnieks, Dubra, Balodis, Ciganiks, Tobers, Saveļjevs, Jaunzems, Ikaunieks, Daskevics, Uldrikis


TÜRKİYE-LETONYA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
15 Ekim Pazar günü Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak maç, saat 21.45'te başlayacak. Türkiye - Letonya maçı TRT 1'den naklen yayımlanacak.

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Karşılaşmayı Arnavutluk Futbol Federasyonundan hakem Enea Jorgji yönetecek.

2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 13 Ekim 2014'te Riga'da yapılan maç 1-1 sonuçlandı. Ay-yıldızlı ekibin golü Bilal Kısa'dan geldi. 3 Eylül 2015'te Konya'da oynanan grubun diğer maçı da 1-1 sona erdi.

Milli takım, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 30 Mart 2021'de Letonya'yı İstanbul'da konuk ettiği maçta iki kez, iki farklı öne geçmesine rağmen sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Türkiye, 11 Ekim 2021'de Riga'da oynanan grubun diğer karşılaşmasını ise uzatma dakikalarında bulduğu golle kazandı. 1-0 geriye düşen ay-yıldızlı ekip, 76. dakikada Serdar Dursun'la beraberliği yakaladı. Milli takım 90+9. dakikada Burak Yılmaz'ın penaltıdan attığı golle galibiyete uzandı ve rakibi karşısındaki 5 maçlık beraberlik serisine son verdi.