Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın da yer aldığı uzay yolculuğu başladı. SpaceX, Axiom 3 fırlatmasını dün saat 00.49'da gerçekleştirdi. Tarihe geçen Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü ise "İstikbal göklerdedir" oldu.

Astronotların bulunduğu Dragon kapsülünün Uzay İstasyonu'na kenetlenmesi için geri sayım başladı. Kapsülün kenetlenme işleminin TSİ 13:45'te gerçekleşmesi öngörülüyor. Astronotlar için karşılama töreni de TSİ 15:35'te yapılacak.

KENETLENME SAATİ DEĞİŞTİ

İlk yapılan planlamada kapsülün Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmesinin 13:15'te gerçekleşmesi bekleniyordu.

Axiom'un X hesabından yapılan açıklamada, kenetlenmenin beklenenden daha erken olacağı ve tahmini olarak TSİ 12:19'da gerçekleşeceği bildirilmişti.

Son yapılan açıklamada ise kapsülün kenetlenmesi TSİ 13:45'e ertelendi.

GEZERAVCI, EKİP ARKADAŞLARINA HEDİYE VERECEK

Alper Gezeravcı'nın bu sırada istasyonda kendilerini bekleyen yeni ekip arkadaşlarına Türkiye'den götürdüğü hediyeleri vermesi bekleniyor.

İstasyonda halihazırda Rus, ABD'li, Japon ve Danimarkalı 7 astronot bulunuyor. Gezeravcı ve ekibiyle bu sayı 11'e çıkmış olacak. Gezeravcı, uzay istasyonunda geçireceği 14 gün boyunca 13 farklı deney gerçekleştirecek.

Öte yandan kenetlenme için Axiom'un X hesabında saat 12:00'den itibaren özel yayın başlayacak.